〈北部〉全國國小法式滾球賽 宜蘭偏鄉小校奪第四

2019-04-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕全校六年級僅六班、五十人的宜蘭縣壯圍鄉過嶺國小，參加全國國小法式滾球競賽，連闖七關拿下全國第四名，成宜蘭縣首間拿下全國賽獎盃的學校；五年級隊長吳宇昇說，希望明年再接再厲，為宜蘭摘下冠軍獎盃。

過嶺國小法式滾球隊去年四月成立，每週除利用一次社團課時間練習，球員還利用下課時間加強訓練，去年十一月，成軍剛滿半年的滾球隊，即摘下全縣滾球競賽冠軍。

全國法式滾球競賽四月一日、二日在台北市天母運動公園登場，全台有六十所學校參賽，為歷屆最多；首次出賽的過嶺國小，兩天賽事連闖七關，雖以一分之差無緣晉級冠亞軍賽，但拿下男子團體二人組全國第四名，已是宜蘭縣最佳成績。

學校主任陳彥誠說，過嶺國小全校學生僅五十人，是偏鄉小校，法式滾球隊成軍不到一年，校內無標準場地，但學生自主性高，肯吃苦、花時間練習，雖僅拿下第四名，但能擊敗其他強隊「非常不容易」。

隊長吳宇昇說，很高興初次參賽就有好成績，接下來要更努力，盼明年為宜蘭拿下首座冠軍盃。四年級選手李家宇說，他們平時在學校僅能利用紅土跑道練習，與全國賽擲球手感差很大，靠著紮實練習拿下佳績，未來要朝冠軍邁進。

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