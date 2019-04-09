〈北部〉全國國小法式滾球賽 宜蘭偏鄉小校奪第四
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2019-04-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕全校六年級僅六班、五十人的宜蘭縣壯圍鄉過嶺國小，參加全國國小法式滾球競賽，連闖七關拿下全國第四名，成宜蘭縣首間拿下全國賽獎盃的學校；五年級隊長吳宇昇說，希望明年再接再厲，為宜蘭摘下冠軍獎盃。

過嶺國小法式滾球隊去年四月成立，每週除利用一次社團課時間練習，球員還利用下課時間加強訓練，去年十一月，成軍剛滿半年的滾球隊，即摘下全縣滾球競賽冠軍。

全國法式滾球競賽四月一日、二日在台北市天母運動公園登場，全台有六十所學校參賽，為歷屆最多；首次出賽的過嶺國小，兩天賽事連闖七關，雖以一分之差無緣晉級冠亞軍賽，但拿下男子團體二人組全國第四名，已是宜蘭縣最佳成績。

學校主任陳彥誠說，過嶺國小全校學生僅五十人，是偏鄉小校，法式滾球隊成軍不到一年，校內無標準場地，但學生自主性高，肯吃苦、花時間練習，雖僅拿下第四名，但能擊敗其他強隊「非常不容易」。

隊長吳宇昇說，很高興初次參賽就有好成績，接下來要更努力，盼明年為宜蘭拿下首座冠軍盃。四年級選手李家宇說，他們平時在學校僅能利用紅土跑道練習，與全國賽擲球手感差很大，靠著紮實練習拿下佳績，未來要朝冠軍邁進。

  • 宜蘭壯圍鄉過嶺國小奪得全國國小法式滾球競賽國小男子團體二人組第四名，成宜蘭縣首間拿下全國賽獎盃的學校。（過嶺國小提供）

    宜蘭壯圍鄉過嶺國小奪得全國國小法式滾球競賽國小男子團體二人組第四名，成宜蘭縣首間拿下全國賽獎盃的學校。（過嶺國小提供）

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