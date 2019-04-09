〈北部〉春遊宜縣 五月起加碼推「消費券」

2019-04-09

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府配合春遊專案，五至六月加碼推出「消費券」；週日至週四到宜蘭住宿房客，除觀光局補助，還可向旅宿業者索取每房兩百元「消費券」，憑券可至合作的休閒農場、觀光工廠、博物館家族等購物消費，不能折抵現金。

配合春遊專案 消費券每房兩百元

宜蘭縣配合觀光局在四至六月推出春遊專案，自由行部分，觀光局補助宜縣二千四百萬元，遊客在週日至週四入住，每房補助五百元，每人優惠一次；團客部分，觀光局補助宜蘭八百萬元，每團以三萬元為限；計畫雖至六月，但經費用完即結束。

可至合作的休閒農場、觀光工廠等消費

另，縣市政府春遊加碼部分，宜縣預計五月一日上路，觀光局補助一千萬元，縣府自籌二百五十萬元；宜縣將製作公版「消費券」，由旅宿業者發給入住房客每房兩百元，憑券可至合作的休閒農場、觀光工廠、博物館家族消費，不能折抵現金。

宜蘭縣昨召開春遊說明會，縣府指出，四月有清明連假，也有宜蘭綠色博覽會，搭配觀光局補助，已有誘因吸引遊客到宜蘭，五至六月是旅遊淡季，因此加碼推出「消費券」。

清明連假結束，卻有遊客反映所住宿飯店竟無春遊補助優惠，造成他們權益受損。來自台中的柯姓遊客說，他們回宜蘭掃墓，在羅東訂了一間四人房、兩個晚上，因為事前未注意到春遊專案，後來詢問可否折抵補助，業者回覆「未加入」無法折抵，縣府應提供查詢管道，業者也應主動告知，以免類似的情況再發生。

全縣804家旅宿加入專案 僅占半數

縣府工旅處指出，春遊專案對象是合法旅宿業者，但未強迫參加，宜縣有一五九九家旅館與民宿，目前加入春遊專案有八○四家，約只有一半，民眾到宜蘭旅遊住宿，若要配合春遊專案補助，必須選擇參加的業者，請先到觀光局網站查詢或直接向業者詢問，作為選擇參考。

縣府消保官王雅琳說，春遊專案不是強制性，消費者在訂房前要主動查詢，不能將責任完全歸咎業者，業者若有加入春遊專案，也可主動告知、主動折抵，雙方都盡點責任，就能減少糾紛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/