〈北部〉先與陽明合校 交大暫停選校長

2019-04-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕交通大學校長張懋中任期到今年七月底，原本去年十一月交大已啟動新校長遴選委員會，但因交大確定與陽明大學合校，為避免交大校長遴選後因合校導致無法接任或就任後又得重新遴選，交大新校長遴委會日前決定暫停後續遴選作業，且因這是首次兩所頂尖大學共同推動合校，未來校長的產生將由兩校決定，交大也決定待張懋中任期結束，由校務會務推派代理校長續推合校業務。

交大主任秘書裘性天表示，交大與陽明兩校都經校務會議通過確定合校，兩校也針對合校時程及內容進行各項討論與交流，由於交大校長張懋中任期到今年七月底，學校去年十一月啟動新校長遴選委員會後，今年校務會議已通過合校，因此校長遴委會日前已開會決議暫停後續作業。

裘性天說，待校長張懋中七月底任期結束，交大會由校務會議推派代理校長代理校內各項校務工作，也會請示教育部針對兩校合校後的「新學校校長」如何產生與遴選提供意見與辦法，屆時兩校將依教育部所訂的新學校校長遴選辦法，遴選出新的校長。

裘性天也表示，校務會議推派代理校長後，會先針對交大與陽明的合校進行時程上的確認，並代理到兩校新校長確認時，校內的校務不會受到影響，交大也會確保兩校合校後教職員工權益不受影響，發揮「一加一大於二」的雙乘效益，並順利推動交大與陽明的合校之路。

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