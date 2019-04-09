〈北部〉竹市職人產業季刊 書店買得到

2019-04-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府產發處昨天出版「IN新竹」產業季刊創刊號雜誌，呈現各類職人在不同產業的堅持與風貌，已在全國誠品、金石堂、博客來和竹市各大飯店、咖啡館見刊，市長林智堅說，看到這本職人產業雜誌的誕生，讓人感動，透過「IN新竹」把竹市第一線的產業故事留下紀錄，對行銷竹市有很大幫助。

「IN新竹」產業季刊第一期已出版，主題是竹市的定置漁場，市府昨天也選在明發定置漁場舉辦「IN新竹」創刊號發布記者會，其中IN是產業Industry的字首，也包含職人堅持的Insistence、創新精神的Invention的意涵，也有邀請全台了解新竹內涵的Invitation之意，未來每期將選定一個產業專題深入介紹新竹產業的特色。

林智堅說，這本雜誌是他一直都想做的刊物，創刊號中他最喜歡有關魚類手繪圖鑑的設計，讓在海邊長大的他很有感，不僅有溫度還有深度，民眾更可拿著「IN新竹」雜誌，來新竹深度旅遊。

明發定置漁場業者鄭明發說，定置網是西海岸罕見的地方產業，市府團隊主動關心，推廣竹市多樣化產業，讓辛苦的農漁民、製造業也能被看見，一定能帶動地方產業發展，也讓他在新竹工作卅二年，深以為榮。

產發處長吳甲天說，「IN新竹」是第一個政府發行於一般通路的期刊，不同以往的政府期刊，除在竹市各大咖啡店、飯店可見，一般通路都有販售，目的就是希望讓更多民眾能觸及，並到竹市消費，更是深度旅遊竹市的參考，更期許藉此提升產業競爭力。

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