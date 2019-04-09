〈北部〉救援搶時間 飛鳳山設17定位標記

2019-04-09

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣芎林鄉飛鳳山上月有登山客在山上發病昏迷，消防隊員趕到搶救時已無生命跡象，送醫後回天乏術；消防局為此在飛鳳山上設置了十七個定位標記，希望以後能夠提升搶救效率，也讓登山客藉此識別以免迷路。

上月有名李姓男登山客和家人一起爬飛鳳山，他爬到山頂時突然頭暈然後全身抽搐昏倒，附近山友連忙打一一九求救，但消防隊員抵達時他已無呼吸心跳，送醫後搶救無效身亡。

求救報編號 提升搶救效率

新竹縣政府消防局芎林分隊分隊長范正安說，飛鳳山的登山步道雖然只有三條主線，但岔路很多，而消防隊的救護車只能開到代勸堂，要再往上就只能靠步行，如果有救護需求的民眾可以很快清楚表達自己的位置，前往搜救的消防隊員就能盡快抵達搶救。

范正安說，目前在飛鳳山主要步道和支線的路口設置了十七個有編號的定位標記，標記上有編號也有交會路線描述，在消防隊的內部檔案裡還有對應的經緯度座標，山友打一一九求救時只要報編號，搜救人員一定可以很快找到他，目前這些標記先以紙張印製的臨時版上場應急，等到用壓克力製作的正式版完成，會全部重新更換。

附路線資訊 降低迷路風險

范正安說，這些定位標記不但可以提升搶救效率，對登山客來說也有類似定位指標的作用，因為這些標記都設置在分岔路口，登山客看到後瀏覽標記上的路線資訊，可有信心確定自己所在位置和行進路線，將大幅減少因迷路受困山區的風險。

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