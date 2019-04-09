〈北部〉不斷挑戰自我 身障生考取武陵科學班

2019-04-09

〔記者周敏鴻／八德報導〕八德區大成國中學生林暘登因先天性「脊柱裂」病症，導致下肢不便，但他不向命運低頭，曾坐著輪椅參加「九天八夜不斷電環台馬拉松」挑戰自我，他說，因為身體不方便，所以更努力讀書，總算如願考上第一志願武陵高中科學資優班。

林暘登出生就被診斷有「脊柱裂」病症，出生僅八小時就動刀，仍遺留下肢行動不便、泌尿系統問題等缺憾。他的父親林俊賢說，暘登從不因身體不便而自卑，家人鼓勵暘登多參加英文演講比賽等學校活動，讓他更能勇於面對人群。

參加各項比賽過程中，讓林暘登發現學習的樂趣，他說，因為行動不便、無法運動，只能努力讀書，靠課業成績的好表現，來證實自己有超越他人的能力。

林暘登也不斷挑戰自我，二○一六年曾坐著輪椅參加「九天八夜不斷電環台馬拉松」，用手推著輪椅前進了八公里，與另九十九棒選手共同完成一千公里的環台挑戰。

林暘登參加八百餘人報名、僅錄取卅一人的武陵高中科學資優班，順利錄取。擔任大成國中教育事務基金會董事長的立法委員趙正宇昨天頒贈獎學金表揚他，林暘登也允諾會用功讀書，繼續朝著律師或科學研究等工作的目標前進。

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