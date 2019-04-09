〈北部〉《桃園》國民黨第二梯次立委初選 4人登記1人領表

2019-04-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨桃園市黨部昨起一連三天受理第二梯次的第二、第四及第六選區立法委員初選登記。首日第二選區有立委吳志揚完成登記；第四選區有現任市議員萬美玲、詹江村登記；第六選區有前市議員楊朝偉完成登記，立委陳學聖也由服務處主任武九齡代為領表。

其中，吳志揚原已登記第三選區（中壢）立委初選，經市黨部協調後轉戰「艱困」的第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音），他表示自己是抱著必勝的決心，並認為第二選區是最有人情味的地方，也具有發展潛力，需要有經驗、能力且夠分量的立委，相當樂意且有責任，要讓大家看見第二選區的好。

第四選區（桃園）萬美玲、詹江村二名現任市議員登記後即刻自行協調，決定速戰速決，商請議長邱奕勝委由民調公司從昨天起接連二天進行民調，最快明天將有結果，由民調低者禮讓民調高者出戰。由於市黨部仍持續登記作業，若是在截止日前殺出程咬金，民調低一方會無條件支持民調勝出者。

另方面，第三選區的現任立委陳學聖選擇轉戰第六選區（八德、大溪、復興、中壢十二里），預定今天中午完成登記。

國民黨桃園市黨部立委初選已完成登記的選區，第三選區因陳學聖、吳志揚相繼退出，現任市議員魯明哲可獲提名，將對戰民進黨現任市議員彭俊豪；競爭最激烈的第五選區（平鎮、龍潭），有立委呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲登記，將於廿日起連續三天進行民調。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/