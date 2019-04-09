〈北部〉《桃園》公部門大專生暑期工讀 400名額月薪23K

2019-04-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了培養青年就業技能及職場態度，市府就業服務處推出「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，將於暑假期間提供四百名公部門工讀名額，限設籍桃園市就讀國內各大專院校學生，即起至五月八日報名。就服處表示，工讀期間從七月一日至八月卅一日，每月薪資二萬三一○○元，往年都吸引大批學子報名，近三年錄取率不到二成。

近三年平均錄取率 不到2成

市府推動「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」多年，近三年已吸引約一千名大專青年學生登記工讀，就服處統計，二○一六年釋出三百個名額、吸引一七七七人報名，錄取率僅一成六；二○一七年釋出三百個名額、有一三九二人報名，錄取率二成一；去年名額增加至四百個、湧入二○六○人報名，錄取率一成九，競爭相當激烈。

設籍即可報名 5月30日抽籤

就服處就業促進課長吳宥儀表示，暑期工作地點主要為市府各局處、機關及各區公所，凡是設籍桃園市、現就讀國內各大專校院在學學生，都可報名，今年名額為四百名，其中二二○名為一般對象，另一八○個名額保留給身心障礙者、原住民、獨力負擔家計者子女、生活扶助戶、中高齡非自願性失業者子女、市府社會局轉介監護學生、更生人，以及家庭暴力及性侵害被害人或其子女，當中又保障身障者四十名，預計五月廿三日公告初審合格名單、五月卅日進行公開抽籤。

有意願工讀的青年學子，可至就服處官網下載報名表，並備妥戶籍謄本或戶口名簿、身分證、學生證、法定代理人同意書（特定對象資格報名者，須另檢附證明文件），報名表須裝入信封以掛號郵寄，或親送市府就業服務處。詳情可至就服處官網查詢。

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