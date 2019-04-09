〈北部〉頭份改善人行道 26違建戶拒拆

2019-04-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市自強路為當地交通要道，去年頭份市公所獲行政院內政部營建署「台一線市容管理及行人通行空間改善工程」補助，投入兩千七百多萬元進行雙側人行道改善工程，但沿路廿六違建戶占用通道，公所除已通報苗栗縣政府協助協調，另也呼籲違建戶盡速自行拆除，避免耽誤工期、妨礙大眾通行權益。

自強路工程估11月完工

省道台一線自強路東起信東路、西至維新路，全長約三．三公里，貫穿頭份市中心及工業區，約六年前先於頭份工業區路段兩側增設人行步道，去年五月獲前瞻經費補助，年底啟動市容管理及行人通行空間改善工程，預計今年十一月中旬完工。

然而位於市中心約一．五公里路段兩側人行道，長期被住戶搭建招牌、雨遮、攤位等占用，儘管去年公所施工前要求違規戶自行清理拆除，近期更舉辦兩次協調說明會，但仍有廿六違建戶消極不願配合。

頭份市公所表示，此次工程重點於人行道地坪改善、無障礙坡道、綠美化等，同時藉此與中華電信、中油、台電等單位合作，汰換、遷移老舊管線及廢棄電桿電箱等，搭配周遭已完成改善的通學步道，期望打造安全友善的頭份市區人行路網。

苗縣府協調限期內自行拆除

苗縣府工商發展處長黃智群指出，將請公所排定確切施工期程、工程範圍、後續放樣等作法，並再次舉辦說明會，向民眾解釋如何配合工程進行，而工商處也會協助公所向違建戶協調，要求限期內自行拆除，否則將由公部門強制執行。

黃智群強調，為維護大眾利益，多數民眾皆願意配合，而目前尚未拆除的違建戶則會與公所協力加強溝通說明，盡量以平和方式使工程得以順利進行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/