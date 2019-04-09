〈北部〉中壢馬祖新村三期修復開工 明年五月完工

2019-04-09

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區馬祖新村修復再利用案第三期工程，昨舉辦開工祈福暨施工說明會，市長鄭文燦出席表示，馬祖新村基地面積大，產權移撥過程較長，由文化局分三期進行活化工程，新動工的第三期工程費約二千九百萬元，要將原婦聯會公園轉變為鄰里公園，幼兒園改造為馬祖新村遊客服務中心及親子藝術空間，預計明年五月完工，打造成為兼具歷史記憶和影視產業、親子教育活動的優質文創園區。

一、二期工程 共花8千多萬元

已完工的馬祖新村第一期修復工程，投入約四千萬元，設置社區活動中心、桃園光影電影館等，成為電影工作坊基地；第二期投入約四千五百萬元，進行原建築修復工程，維持初建時的磚構原貌，無任何加建，提供多元的展覽空間、藝術家駐村和文創特展活動。

5家文創業者 3月已進駐服務

文化局徵選五家文創業者，包含以客製手工服飾販售及布作課程的「茶衫」，融合眷村與南法鄉村風格早午餐的「YA bistro」，由「行旅咖啡」及「at home tea」共同經營，販售咖啡與茶等飲品，「四非書房」販售書籍及手工精釀啤酒，「立體書製本所」提供設計服務及立體書製作課程，三月起已進駐提供服務。

鄭文燦表示，市府很重視眷村文化保存工作，保留「中壢馬祖新村」、「大溪太武新村」及「龜山憲光二村」三大眷村文化園區。其中「中壢馬祖新村」是專為駐守馬祖外島官兵所建設的眷舍，更獲國防部選定為全台十三處眷村文化保存園區之一，市府採取「修舊如舊」方式活化，輔以現代化的內部空間、設備規劃，改善園區的地坪、道路和植栽設施，提高動線順暢度。

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