〈北部〉鐵路地下化地方配合款 桃市府力爭調降上百億

2019-04-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府捷運工程局昨至市議會進行工作報告，多位市議員對鐵路地下化進度與經費分攤表達關切。捷工局表示將向中央爭取比照高雄市的分攤模式，由市府負擔廿五％，如此配合款從四一一億元降至二二五億元；市議員林正峰對此質疑是否可行？捷工局長陳文德表示，會採專案協商方式爭取。

希望比照高雄 負擔25％經費

市長鄭文燦上任後推動鐵路地下化，交通部於二○一六年十二月核定、國發會於二○一七年一月核定、行政院也於同年七月通過可行性研究，目前綜合規劃報告由交通部鐵道局負責，市府已與交通部達成共識，將完工期程訂在綜合規劃核定後的七年內，而交通部的綜合規劃已完成初稿，現正彙整各單位意見。

從目前411億元 降至225億元

捷工局指出，鐵路地下化路線起於新北市鶯歌區鳳鳴路橋北側，沿台鐵既有路廊延伸至平鎮區台六十六線南側，全長約十七．九五公里，將於桃園、內壢及中壢三座既有車站之外，增設鳳鳴、中路、桃園醫院（永豐）、中原及平鎮五座通勤車站，鐵路地下化可行性研究核定總經費為九六四億九百萬元，其中桃園段為九○一億七千三百萬元（包含用地費約八十億二千萬元），桃園市府須自付約四一一億元，市府將於綜合規劃階段向中央提出專案協商，爭取比照高雄、嘉義等地的鐵路工程，由地方負擔廿五％經費，如此可將市府應負擔經費降為二二五億元。

對於捷工局的做法，林正峰表達肯定，建議捷工局應乘勝追擊，並請市長鄭文燦向中央全力爭取，桃園沒那麼有錢，應該要比照高雄辦理。

中央表示 綜合規劃一併討論

捷工局指出，這項構想早在可行性研究時已提出，當時交通部決議待綜合規劃時一併討論，市府會繼續努力爭取。

另方面，市議員李光達對於台鐵地下化進度延宕表達不滿，砲轟捷工局台鐵地下化工程會於明年動工的說法「胡說八道」，如此說法與鄭文燦不同，「難怪被Ｋ」。陳文德對此無奈表示，鐵路地下化工程主導單位是交通部鐵道局，市府只能催促中央加快進度，目標是綜合規劃報告於年底前審定，而工期共識為七年，因此預定二○二七年完工通車。

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