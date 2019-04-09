〈中部〉遶境信眾遊客增 大甲垃圾較去年多35％

2019-04-09

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽前天晚間起駕展開遶境行程，台中慈濟醫院院長簡守信帶領該院七十名醫護同仁，昨清晨四點半即前往大甲區清掃街道。簡守信拿畚箕加木板，蹲在路邊清掃垃圾，笑稱「速度快、效率更高」，他說，垃圾、炮灰已減少，愛心還在增加；但環保局統計，大甲區昨清出的垃圾達十六．三公噸，較去年十二公噸增加卅五％。

大甲媽遶境沿路處處可見鞭炮、煙火，熱情的信徒提供飲料、水果，讓隨香信眾免費食用，卻也造成滿街垃圾。慈濟志工每年皆投入清掃街道，大甲慈濟志工洪萬得說，除原有人力，台中慈濟醫院醫護人員於六年前開始投入鎮瀾宮較外圍的道路，清理三條道路近兩公里路段。

環保局自前年起派清潔隊接棒輪流跟隨大甲媽遶境隊伍清理沿途垃圾，據環保局統計，起駕日共在大甲區清出十六．三公噸垃圾，較去年十二公噸增加卅五％；資源回收一．四七公噸，也較去年一．二公噸增加約廿二％。環保局副局長吳東燿表示，主要是參與的遊客及信眾增加所致。

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