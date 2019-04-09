〈中部〉鄭文燦、王惠美 帶團隊參觀台中花博

2019-04-09

〔記者歐素美／台中報導〕彰化縣長王惠美及桃園市長鄭文燦昨先後到台中花博后里園區參觀，鄭文燦是二度來訪，台中市長盧秀燕笑稱如果鄭在閉幕前三度來訪，將頒予榮譽市民卡，並向新北市長侯友宜喊話，指六都市長僅侯友宜尚未參觀台中花博，呼叫侯趕快來，就可完成「大滿貫」。

鄭文燦昨下午由盧秀燕陪同至花博后里園區花舞館及后里馬場參觀。盧秀燕表示，鄭文燦是唯一再度參觀台中花博的市長，代表對花博很滿意、很肯定，且有情有義，因她在行政院會邀請鄭文燦再來訪，獲鄭允諾，帶著市府團隊前來，希望鄭能於四月廿四日花博閉幕前第三度前來，將頒予榮譽市民卡。

鄭文燦表示，第二次參觀花博還是覺得充滿巧思及友善設計，笑稱「大甲鎮瀾宮媽祖遶境起駕，很多市長來都是要選總統，但我只是來看花博」。稱讚台中花博是台灣花博，台中是宜居城市，與桃園是人口唯二成長的城市，很多地方可互相交流學習，花博展現台灣的花卉及園藝產業特色，適合深度旅遊，呼籲國人把握時間來看花博。

盧秀燕說，鄭文燦治理成績好，也被視為總統候選人，人生很難講。盧秀燕並向侯友宜喊話，邀請侯趕快來參觀台中花博，就可完成「大滿貫」。

台中花博參觀人數已突破六百六十五萬人次，彰化縣政府團隊昨也在王惠美帶領下，到后里園區參觀，由台中市副市長楊瓊瓔接待。

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