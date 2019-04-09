〈中部〉主婦聯盟推減塑 台中向上市場發二手袋

2019-04-09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾購物多習慣直接使用店家提供的塑膠袋，製造不少垃圾，主婦聯盟台中分會號召西區中正國小學生蒐集八百餘個二手塑膠袋，將前進附近向上市場發送，盼帶動民眾自備二手塑膠袋購物風氣，推廣減塑愛地球。

向中正童募二手袋 寫減塑小語

主婦聯盟台中分會為推動從源頭減量塑膠垃圾，推出「小手拉大手袋袋相傳」活動，前進中正國小號召學童帶來家中二手塑膠袋，請學童撰寫「減塑愛地球小語」放進袋中，再折成方便攜帶的三角形，共蒐集八四四個塑膠袋。

自備購物袋、容器 可集點換贈品

主婦聯盟台中分會指出，中正國小附近有台中市知名的向上市場，購物、買菜人潮眾多，將推出「向上提升，袋來好運」減塑集點換贈品宣導活動，台中分會說，除發送二手塑膠袋，讓民眾減少拿新的塑膠袋，另在靠近向上北路入口的市場自治會辦公室設立服務台，只要市民到向上市場自備購物袋、容器與二手塑膠袋購物，就可到服務台蓋章集點換贈品，集點活動自廿一日起為期一個月，目標盼減少二萬五千個全新塑膠袋。

中正國小有二年級學童寫下「隨手做環保，生活才會好」的減塑小語，希望拿到她捐的二手塑膠袋的民眾能用到破掉為止；也有高年級學童說，為響應活動才發現家中真的有大大小小塑膠袋，想到大家為一時方便製造這麼多垃圾，十分吃驚，會請家人開始落實減塑生活。

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