〈中部〉牛角坑福德祠問事 立筊等待有緣人

2019-04-09

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕位在南投縣草屯鎮、中寮鄉和南市交界處的牛角坑福德祠，日前有信眾擲筊，其中一只筊杯懸立在桌裙上四天仍不動，土地公指示「留下」，民俗專家廖大乙表示，這是土地公顯神跡，希望留下該立筊等待有緣人，時機一到該立筊就會落地。

位在草屯、中寮和南投交界處的牛角坑福德祠，地方說有二、三百年歷史，過去是以兩尊石頭置於斜坡上供信眾膜拜，直到十三年前建廟，才將石頭神像迎入，另再雕刻土地公和土地婆神像坐主位，石頭神像則供奉在其左側。

清明節當天有信眾擲筊抽籤，結果一只筊杯掉落在地，另一只懸掛在供桌的桌裙上，打直黏在桌裙，信眾和當事人都嘖嘖稱奇，而另一只落地，兩筊杯一正一反，信眾認為這是允筊，表示「伯公仔」同意或答應信眾所問之事。

福德祠精神發展協會理事長張永昌，昨擲筊請示土地公要不要把這只懸掛在桌裙的筊杯取下，土地公指示「留下來」。民俗專家廖大乙說，土地公指示「留下」立筊，除顯現神跡外，主要是在「等待有緣人」，等到時機成熟該立筊就會落地。

對於立筊和落地筊杯一正一反的現象，廖大乙認為，這是土地公不予參與此事的徵象，可能是信眾所問或請求之事，不在其管轄權內，只好用此方式告訴該信徒「另請高明」。

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