〈中部〉花壇戰備道 秀水、軍方今研商正名

2019-04-09

〔記者湯世名／彰化報導〕我們要正名！今年國軍漢光三十五號演習將於五月二十八日在國道一號「花壇戰備道」展開戰機起降演練，但該戰備道全線地理位置都在秀水鄉境內，卻是以「花壇」命名，引發地方不滿，秀水鄉公所、立委柯呈枋國會辦公室為此將於九日邀集軍方、高速公路局人員開會研商，要求將花壇戰備道正名為「秀水戰備道」。

全線在秀水 地方要求正名

秀水鄉長林英嘉指出，花壇戰備道長二公里，全境都在秀水鄉境內，「花壇戰備道」名稱卻沿用了數十年，令人匪夷所思，鄉公所為此發起正名運動，將在今天下午與立委柯呈枋國會辦公室於秀水鄉老人文康中心，舉行花壇戰備道正名為「秀水戰備道」會議，包括國防部官員、空軍第三聯隊人員也都將出席會議，會中除了主要討論戰備道正名議題，另外還有軍機起降演練範圍的西側安全圍籬破損嚴重，要求相關單位盡快修補，以免民眾、動物誤闖造成演習危險。

根據維基百科紀錄，國道一號戰備跑道目前共有花壇（彰化員林段）、民雄（嘉義民雄段）、麻豆（台南麻豆段）、仁德（台南仁德段）等四處，戰備跑道均為南、北向各四線車道，路中間通常不設安全島或行道樹，僅設簡易分隔帶，區隔北上及南下的中央分隔島可移除。

花壇戰備道在二○○七年漢光二十三號演習期間，就曾舉辦過F-16、幻象2000、IDF經國號等起降演練，相隔十二年之後將再度有戰機起降，令軍事迷高度期待。

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