〈中部〉忍耐逾20年 大城鄉民向六輕要補助

2019-04-09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本月七日台塑六輕廠發生大爆炸，距離二．五公里外的彰化縣大城鄉感受到爆炸威力，大城鄉代會昨天召開記者會，希望台塑重視公安外，也要求比照雲林麥寮鄉與台西鄉，給予大城鄉補助。

一河之隔 應比照麥寮台西

昨天出席者為大城鄉代表會主席王宏銘以及五名鄉代，一起替鄉民發聲。鄉代們說，大城鄉與台塑六輕廠只相距二、三公里，卻因不在同一縣市，雲林縣麥寮鄉每年獲得的六輕補助高達一億多元，但大城鄉只有二百五十萬元。

長期受毒害 年補助僅250萬

王宏銘說，大城鄉距離六輕僅隔一條濁水溪，六輕設廠廿多年來經常發生公安意外，造成鄉民農漁業的災損卻求償無門，且人民經常活在恐懼中。除此之外，大城鄉長期受台塑有毒煙霾毒害，在台大公衛系做的長期追蹤調查，發現居民體內的重金屬含量偏高，台塑帶給大城鄉的災害污染並沒有比麥寮及台西鄉少，但大城鄉民卻不能參與補償的協調。

他說，長期以來，台塑以汽電共生促協金的名議補助麥寮鄉及台西鄉麥寮每年就有一億多元的補助，但僅有一水之隔的大城鄉僅有二五○萬元，這非常不公平。而這次的爆炸事件，讓鄉民更感到憤怒，大家不知六輕這顆不定時炸彈何時再爆發？只好匯集鄉親的力量，與縣府共同對六輕施壓。

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