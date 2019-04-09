〈中部〉投131線牛洞段 落石攔截網完工

2019-04-09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道一三一線牛洞易落石路段，縣府去年展開邊坡防護工程，施設二層落石攔截網並通過落石測試，連同邊坡噴漿工程最近全部完工，縣府表示，將儘速辦理驗收，成為縣內率先設有落石攔截網的縣道，提供埔里、魚池鄉親安全回家的路。

埔里鎮與魚池鄉重要聯絡道路縣道一三一線，指標四．六公里牛洞路段經常發生落石，前年底落石砸中路過自小客車，導致女駕駛受驚失控撞山壁，不幸車毀人亡，兩鄉鎮民眾要求一條能安全回家的路，縣府考量該路段腹地不足，不利設置明隧道，由中央全額補助三千五百萬元興建落石攔截網。

落石攔截防護網分二層，上層高度六公尺、長一百七十公尺，下層高度三公尺、長五十公尺，今年元月特別進行原位落石攔截試驗，成功攔截從十五公尺高落下的一．一噸重石塊，農曆春節後持續調整增補攔截網，並做邊坡噴漿，最近天氣穩定，施工順利，工期原訂到四月底，已經提早完工，配合工程完成，也提早解除交通管制，方便兩地鄉親通行。

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