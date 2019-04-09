〈中部〉白沙屯媽遶境 信眾盼斗六作客

2019-04-09

〔記者詹士弘／雲林報導〕白沙屯媽祖已起駕展開一年一度的北港進香遶境，每年白沙屯媽到雲林，卻未進入斗六市，白沙屯媽祖斗六聯誼會長施韋安表示，四月十三日信眾將在白沙屯媽回鑾途中，邀請媽祖到斗六作客。

施韋安說，白沙屯媽行蹤飄忽不定，不是邀請或安排就會到斗六，只能用誠心來感動媽祖，由於跟隨媽祖進香的信眾有數萬人，媽祖遶境路線如有變動，後續影響很大，相關交通維護、接待香客的工作相當重要，他們已進行聯繫做好準備，隨時迎接白沙屯媽的到來。

為了邀請白沙屯媽祖遶境斗六，前年斗六市媽祖遶境活動，就曾邀請白沙屯三媽「贊境」參與遶境，當年年底三媽再度到斗六作客，在白沙屯媽斗六會館駐駕兩天。

施韋安表示，今年報名白沙屯媽進香遶境的信眾高達五萬兩千人，斗六聯誼會將於四月十日晚上十一點在西螺大橋發放物質，邀請信眾一起接駕鑽轎底，十三日於媽祖回鑾途中，前往土庫或虎尾邀請媽祖到斗六作客。

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