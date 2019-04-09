〈中部〉嘉縣檢舉烏賊車獎200元 2個月僅發1件

2019-04-09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「嘉義縣使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」今年二月公告，民眾可檢舉有污染之虞的車輛，經環保局人員確定該車輛不符標準，每件核發檢舉人獎金兩百元，縣環保局統計，兩個月來共有十三件檢舉案，其中十一件要件不符不受理，全部符合要件的只有一件，發出獎勵金兩百元，另一件因環保局人員目測不符標準，輕檢驗符合標準，未發獎勵金。

嘉縣環保局長張根穆說，先前檢舉獎勵辦法獎金是三百元，去年總檢舉件數一百廿二件，其中，發放檢舉人獎勵金十八件，今年因應空氣污染防制法修正重新擬定，將檢舉獎金調降為兩百元，主要用意是減少空污，未來將加強向老舊車輛車主宣導定期保養及檢驗。

張根穆表示，目前檢舉案件多數無法受理原因是無法佐證影片是在車輛行進中，若是怠速停等、起步、發動、夜間、下雨或路面潮濕時所拍攝，依規定不予受理，有些照片、影片則是看起來無明顯排煙污染；檢舉是防制空污的一種方式，重點是改善車輛排煙污染，未來減少空污宣傳仍會以勸導民眾管理、保養車輛、定期驗車、檢查為主。

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