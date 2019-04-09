〈中部〉11年未停靠 阿里山林鐵16日起增鹿滿站

2019-04-09

〔記者王善嬿／竹崎報導〕阿里山林業鐵路旅遊，繼元月起延駛到十字路車站，本月十六日起增加停靠嘉縣竹崎「鹿滿車站」（又稱鹿麻產車站），而該站已有十一年無列車固定停靠，社區期盼藉此帶進人潮、復甦觀光。

社區盼帶進人潮 觀光復甦

鹿滿社區發展協會理事長林添居說，列車很久沒有固定停靠、遊客減少，原本車站旁商家搬離，當地客家文化會館也年久失修，期待阿里山小火車恢復停靠鹿滿車站能帶來觀光人潮。

鹿滿車站於日治時期為往返竹崎至嘉義的重要車站，嘉義林管處曾斥資依原貌修建，然而車站及站長宿舍均關閉未開放，沒有人員進駐也缺乏維護管理，如今恢復停靠，當地人士建議將環境整理好，串聯周邊自行車道，成為推動觀光的利器。

阿里山林鐵及文資管理處長黃妙修說，阿里山林鐵沿線車站依毀損程度、分階段修繕，由於鐵路沿線都須依文化資產的規定嚴謹調查後，依原貌、原建材修建，鹿滿車站在本月十六日前會先完成簡易修繕，再依文化資產規定，調查評估毀損情況。

阿里山林鐵及文資管理處長副處長周恆凱表示，鹿滿車站為檜木建築，二○○四年十二月依原貌修建，二○○七年開始列車固定停靠，因搭乘人次不如預期，翌年停止停靠，期間僅在開郵輪式列車，才會停靠讓乘客下車一遊；此次恢復固定停靠，希望結合竹崎鄉公所、社區等力量，帶動當地觀光發展。

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