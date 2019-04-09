〈中部〉拉管21公里 古坑樟湖自來水通了

2019-04-09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑樟湖村二百多戶終於有自來水可用了。自來水公司指出，經過一年施工，從華山埋設廿一公里長延性鑄鐵管線及建置六座配水池、加壓站，因水源來自湖山水庫、林內淨水廠，經十七個加壓站，自來水才能送到山上。

200多戶擺脫取山泉之苦

古坑樟湖村位處海拔九百公尺，數十年都沒有自來水，村民找山泉水接管到住家使用，廖姓村民說，豐水期不會缺水，但若雨量太大，水管可能被沖毀或破壞水源頭，得冒著危險上山搶修，險象環生；枯水期若遇山上水源不足，常可見村民為了搶水爭得面紅耳赤。

設17加壓站送水到山區

自來水公司第五區管理處古坑營運所主任李建興指出，經過雲林縣府及地方各級民代積極爭取，樟湖地區自來供水改善計畫工程去年三月進場施工，從華山「啡你不可」咖啡店到樟湖後棟仔聚落，共埋設廿一公里長、口徑一百公釐延性鑄鐵管線，並建置六座配水池及加壓站，加上用戶外線工程，總經費九千萬元，經過一年施工終於在上月底通水。

李建興說，樟湖村水源來自湖山水庫、林內淨水場，從山下的斗六嘉東到古坑、永光、大湖口、華山、樟湖的後棟子，要經過十七個加壓站，水才能送到樟湖。

「終於等到自來水！」樟湖村民開心說，以後不用擔心枯水期沒水用，颱風天要出門修水管。

樟湖國中小學老師表示，建校時教育部有補助簡易供水設施，但前年六月豪大雨把管線沖毀，加上道路中斷，大機具無法進入搶修，學校跟鄰近茶園借水應急，現有自來水，不用再擔心沒水可用，而且自來水水質比山泉水安全。

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