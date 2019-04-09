〈中部〉清水、梧棲修路 蔡其昌爭取補助

2019-04-09

〔記者歐素美／台中報導〕清水區忠孝路、民族路及梧棲區文昌路、文華街、港埠路等路面及人行道破損，立法院副院長蔡其昌昨邀集內政部營建署及交通部公路總局等會勘，爭取中央預算改善，希望讓鄉親有條安全回家的路；市議員吳敏濟則爭取完成大甲區黎明路（日南路至日南路橋段）路平工程，改善用路安全及噪音。

吳敏濟助大甲黎明路路平

清水區忠孝路、民族路路面不平及人行道嚴重破損凹陷，市府建設局向營建署簡報競爭型前瞻計畫，總長約六十八公里，預估經費約四千八百萬元。

蔡其昌昨會勘指出，民族路人行道逾廿年，路面下陷嚴重，造成鄉親行走不便。另外，忠孝路與民族路路面不平，只要下雨，馬路就出現水道，危及用路人安全，希望爭取前瞻計畫補助修復及整平。

梧棲區港埠路、文昌路及文華街路面坑洞及人行道破損凹陷，居民與里長多次反映，蔡其昌也請相關單位提報營建署前瞻計畫爭取經費修整；當地里長楊維萍表示，港埠路一段長期補丁，感謝蔡副院長及議員楊典忠會勘，協助解決問題。

大甲幼獅工業區外圍的黎明路，路面因重車長期輾壓致坑坑洞洞，影響機車族安全及社區安寧，吳敏濟前年已爭取完成經國路至日南路路段，這次再延伸到日南路橋，全長約七百卅八公尺，經費五百五十多萬元，市府已完工，預計九日完成防滑標線，有效改善道路品質。民眾反映，鄰近的中山路二段路況也不好，吳敏濟允諾繼續爭取。

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