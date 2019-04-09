〈中部〉串聯台中火車站、轉運站 議員催建立體平台

2019-04-09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化去年十月底全線通車，台中車站新站大平台同時啟用，旅客進出站更方便，但市議員江肇國、邱素貞發現，從台中車站到國光客運轉運站的行人動線相當不便，須繞一大圈，常見民眾因趕時間而翻越柵欄，產生與車爭道險象。兩人要求市府應立即加強行人動線指標，並加速興建「台中大車站」的人工平台，以串聯火車站、轉運站及干城等地，確保行人安全。

行人動線不便 常見與車爭道

江肇國表示，台中車站新站與國光客運轉運站隔著東區新民街，行人從火車站出站後，依目前動線，須往前走到建國路，再沿建國路到新民街口右轉至國光客運轉運站，須繞一大圈，對攜帶大件行李、行動不便及老弱婦孺相當不便。這段路程加上停等紅燈約需五分鐘，也讓趕時間的民眾大呼不便。

缺乏指標 旅客迷航翻越柵欄

江肇國發現，為阻止民眾直接跨越新民街，火車站通往新民街的車道旁設置一整排柵欄，但仍有人翻越柵欄穿越馬路，甚至有輪椅族行經車道，該處是大客車進站必經路線，民眾穿梭其間非常危險。

林佳龍勘查 允諾補助經費

江肇國指出，民眾會翻越柵欄，除了趕時間，有些是因現場缺乏指標，根本不知道怎麼走，他要求市府立即加強行人動線標示，並增派人力指引旅客出站。而根本解決之道是加速推動「台中大車站」計畫，從火車站往干城方向建構立體平台，底下空間為公車月台，上方則讓旅客行走。該計畫在交通部長林佳龍擔任台中市長時已展開規劃，林佳龍日前也承諾，交通部將補助相關經費，市府至今卻沒有正面回應，他呼籲市府繼續推動計畫，切勿「逢龍必反」。

邱素貞說，台中車站二樓大平台已完成，如果延伸到轉運站，旅客可從台中車站直接走到轉運站，不需穿越車道，才能發揮安全、便利、快速的交通功能，市府不該消極以對。

交局︰台中大車站持續推動

交通局長葉昭甫表示，台中大車站計畫持續推動中，市府正進行都市計畫變更程序，由於涉及的土地權屬單位包括市府、台鐵局及國防部，三方對開發方式須達成共識，目前先走完都計程序，未來可能分階段或採ＢＯＴ方式開發。另外，交通局將與台鐵局從使用者的角度，研商如何加強設置行人動線指示牌或告示牌，而大平台一樓規劃有商業空間，未來若招租出去，也將研議請得標業者聘保全人員，除了管理該空間，也可協助指引旅客如何前往轉運站。

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