〈中部〉大甲媽進彰化 陣頭搶轎迅速排除

2019-04-09

〔記者張聰秋、湯世名、陳冠備／彰化報導〕一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境活動昨天進入彰化縣，沿路排隊「鑽轎腳」的人龍不斷，而警方也嚴陣以待，全縣總部署警力二五三○人次，較去年增加一倍，以防發生搶轎以及暴力衝突，但鑾轎昨天下午進入彰化市區時，行程已嚴重延誤，突然有陣頭人員欲闖入扛轎，被員警架開，雙方爆發口角及推擠衝突，鎮瀾宮董事長顏清標也氣得說：「不是講好了？」所幸警方迅速排除，衝突並未擴大。

有抱孫抱兒者 也有人坐輪椅鑽轎腳

昨天迎駕人潮不減，在中午過後，台中市與彰化縣交界的大度橋頭，已擠滿大批信眾，沿途中山路和由中山路彎進國聖里的巷道，先後出現信眾扶老攜幼匍匐在地「鑽轎腳」。有阿公、阿嬤抱著孫子或父母抱孩子跪拜媽祖「鑽轎腳」，也有行動不便的長者坐著輪椅前來，彎下身「鑽轎腳」，排隊人龍綿延一、二公里之長，使得媽祖鑾轎無法依原訂速度前進，比預定時間晚了三個小時以上。

民眾在「鑽轎腳」時，只見鑾轎由頭頂穿越而過，許多民眾直呼神奇，有夫妻檔說，「鑽轎腳」時要脫帽、脫口罩，人趴姿跪地，看不到鑾轎，鑾轎何時從頭頂而過，自己也不太知道，可是當聽到有人喊起身時，起身抬頭瞬間的感覺，感覺好舒服。也有中年婦人說，冥冥之中感覺有善念的加持，有媽祖的庇佑，現在的不順遂都會撥雲見日，未來會更好。還有小朋友說，有涼爽的舒適感！

顏清標遭推擠 怒嗆：不是講好了？

縣長王惠美、彰化市長林世賢、前市長邱建富以及立委柯呈枋等民代，都在彰化縣接駕，王惠美祈求國泰民安、風調雨順。就在王惠美接轎後，突然有熱情陣頭人員欲闖入扛轎，被警方霹靂小組員警架開，雙方爆發口角及推擠衝突，鎮瀾宮董事長顏清標也氣得說：「不是講好了？」現場一片混亂，所幸警方以優勢警力迅速排除，讓衝突並未擴大。

鑾轎經過民生地下道 已是今日凌晨

晚間九點過後，媽祖鑾轎行程已嚴重延誤近五個小時，使得經過民生地下道後已是今天凌晨，現場擠滿圍觀的民眾，相當熱鬧。彰化警方則再次強調嚴正執法，全力防範暴力衝突，違者一律嚴辦。

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