〈中部〉應變中心沒影 百姓沒保障

2019-04-09

記者林國賢／特稿

台塑六輕前天氣爆，居民直到二小時後才接獲「報平安」訊息，歷經驚恐無助二小時。自二○一○年六輕連續工安事故後，地方就要求設置「國家級救災應變中心」，至今不僅應變中心沒影，連基本應變機制都不及格，十年難磨一劍，百姓受害最深。

零工安事故是最高要求，再退一萬步來講，至少建立即時通報機制及應變中心，讓民眾還可「逃難」、趨吉避凶，但前天事故爆發後，官方第一時間沒有告知民眾訊息與應變方法，只有沖天黑煙和火光，連發生事故是那個廠都不知道，遑論是否可能散發有毒氣體危害健康甚至生命，連該跑或是留在室內都無法判斷。

幸運的是，這起工安事故外洩是無毒性的LPG（液化石油氣），不會造成立即危害，但若是有毒氣體又該如何？誠如當地海豐村民說，巨大爆炸聲響後黑煙火光直衝天際，他們卻只能坐困危城，默念「阿彌陀佛」，生死由命，難道這就是鄰近石化園區的宿命與無奈？

前事不忘後事之師。台塑在十年前連續工安事故後推動一連串改善工作，卻忽略最基本即時通報機制，政府更是事過境遷，儘管每年舉辦災害應變演習，真正發生工安時卻沒有任何應變，國家級應變中心毫無下文，任憑這個亞洲第二大石化園區有如不定時炸彈，威脅百姓生命與家園安全。

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