〈中部〉六輕氣爆 張麗善促設國家級應變中心

2019-04-09

〔記者詹士弘／雲林報導〕六輕氣爆，雲林縣長張麗善昨天要求六輕總體檢，成立事故調查小組，對六輕近十年工安氣爆事件高達十九件，要求行政院在六輕廠區內設置毒物應變中心，附近成立國家級災害應變中心，與地方攜手保護人民生命財產安全。

張麗善表示，六輕是亞洲第二大石化園區，中央要重視雲林鄉親長期曝露毒化物危害風險中，她要求中央及六輕六十六個廠區對管路安全的維護控管應有明確時程與積極的策進作為，落實工安、全面總體檢。

張麗善指出，這次發生事故的台化廠，近年已三度發生工安事件，她要求台化及六輕園區、經濟部工業局強化中央與地方相關單位通報機制，並就重大工安事件成立救災應變現場指揮作業，環保署針對麥寮六輕也應成立專屬毒災應變隊。

張麗善說，勞動部職安署中區職安衛中心已針對台化公司ARO-3廠處以局部停工處分，事故廠徹底檢查，在未完全符合安全標準前不得同意復工，她也要求環保局勒令該製程停止操作。

環保局表示，已在六輕廠區外圍上下風處採集鋼瓶送驗，分析污染物是否對廠外環境造成影響，持續追蹤空品；教育處長邱孝文指出，六輕事件附近學校經查並無玻璃破碎情事，環保署至麥寮許厝分校檢測，並無毒物反應，六輕設在學校之FTIR毒物偵測器數據正常。

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