〈南部〉雲嘉南雙向轉診 下轉率台南居冠

2019-04-08

〔記者萬于甄／台南報導〕為落實分級醫療，減少醫護人員過勞，健保署積極推動分級醫療、雙向轉診措施，全台各區更組成院所聯盟，其中，府城HAPPY行動醫療大聯盟由台南市醫師公會發起，以建構醫療機構間合作為主，去年七月成立迄今，成果逐漸顯現，雲嘉南地區去年下半年雙向轉診的案件數已達十五萬四千件，上轉及下轉率成績更是斐然。

台南市醫師公會昨與奇美醫學中心共同舉辦《分級醫療、雙向轉診》論壇，邀請健保署署長李伯璋、台南市醫師公會理事長陳相國等人與談，會中，李伯璋表示，未來除持續推動分級醫療、雙向轉診外，也將朝各級醫院門診量每年減少二％、五年減量十％為目標努力。

據健保署統計，雲嘉南地區已建立十七個垂直整合聯盟，近一千兩百家院所，其中台南地區共九個聯盟，七百九十二家院所參與，去年七月至九月雲嘉南診所上轉率達○．二五％，各縣市下轉到診所比率，則以台南居冠達十九％。

李伯璋也說，雲嘉南地區去年七月至十二月總轉診案件數約十五萬四千件，聯盟間的案件數更占七成，相信能逐漸改變民眾就醫習慣，落實分級醫療。

不過，有醫界人士認為，健保署若以齊頭式要求全台各醫學中心、區域醫院門診量同減二％，而未達標的醫院將扣門診就診人次健保給付，未來恐造成醫院營運壓力，變相以門診限制掛號達成目標，而影響非雙向轉診患者的就醫權利，將引起另一波民怨。

李伯璋強調，門診量每年減少二％、五年達減量十％是目標，當然仍要因地制宜，依目前垂直整合聯盟間的下轉案件來看，區域級以上醫院有六成門診案件數已達減少二％的目標，門診減量是希望透過醫病間的信任關係，向穩定、輕症患者說明走進社區診所醫院的好處，也減少大醫院的壅塞。

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