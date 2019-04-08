〈南部〉台南鹿茸採收 質優官方認證

2019-04-08

〔記者王涵平／台南報導〕目前是國產鹿茸採收季節，南市養鹿頭數居全國第二，南市農業局協助鹿農推廣，除了季節限定的新鮮鹿茸，還有多元加工品，呼籲民眾踴躍採購有官方認證的台南好茸。

農業局長李朝塘表示，南市養鹿場共計六十七戶，總養鹿數約三千五百四十八頭，居全國第二，主要飼養水鹿與梅花鹿，近十年來飼養環境改變，全國養鹿數雖逐漸減少，但飼養技術升級，鹿茸產量提升六．五％，去年全國鹿茸產量已達廿五．七公噸。

農業局協助養鹿產業團體推廣食用鹿的好處，推出鹿茸酒、鹿肉乾、鹿精華保養品、鹿茸膠囊等多項研發新產品，鼓勵消費者踴躍購買。

李朝塘表示，南市鹿茸年產量更高達四．五公噸，主要分佈於佳里區、學甲區和七股區，每年三至六月產季，季節限定，產量少，要買須趁現在。

農業局表示，二○一五至二○一七年台南獲得國產鹿茸標章認證示範場有十八場，二○一八年通過優良鹿場認證有十八戶，去年農委會鹿茸重量競賽，九家養鹿場問鼎十六項鹿茸獎殊榮，台南鹿茸是在地生產，新鮮採收後儘速冷藏，保留鹿茸完整成份，透過合法工廠代工生產，品質絕對優於進口鹿茸，民眾可向具有官方認證的優良鹿場直接選購。

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