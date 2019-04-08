〈南部〉拒發216萬檢舉獎金 高市衛生局敗訴

2019-04-08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄見豐貿易與下游東海食品行四年前遭人檢舉涉嫌販售過期食品，東海食品行並遭高市衛生局裁罰三百六十萬元，檢舉此案的民眾事後依檢舉重大食安案相關法令向衛生局請領六成的檢舉獎金被拒，打起行政訴訟，高雄高等行政法院判衛生局敗訴，認為本案是靠檢舉人提供事證才查獲，判衛生局應撤銷原處分，發給檢舉人二一六萬元。但衛生局不服，全案目前上訴最高法院審理中。

據了解，檢舉人提告主張，他於二○一四年發現見豐公司疑似竄改食品有效期限，並將過期食材賣給東海食品行等下游廠商，蒐證半年多，於二○一五年三月向高市衛生局具名檢舉，檢警偵辦後，於東海食品行查扣過期七年的豬肝醬、火腿醬等食品，也在見豐查到長蟲的義大利麵條。

高雄高等行政法院審理時，衛生局主張，檢舉人檢舉的是見豐公司，東海食品行的違規情節，是檢察官發動偵查後查獲，檢舉人對此並無具體貢獻，不能核發檢舉獎金。

不過，高雄高等行政法院合議庭審理認為，本案是靠檢舉人提供事證才進而查獲，判衛生局原處分顯有違誤，應撤銷原處分，發給檢舉人二一六萬元獎金。

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