〈南部〉造橋鋪路42年 林清洲養護千里路

2019-04-08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕即將屆齡退休的公路總局第三區養護工程處長林清洲，四十二年來養護道路長達一千兩百二十四公里，三工處管轄的屏東、台東、高雄等三縣市的造橋鋪路演進史，幾乎就是林清洲的職涯史。

林清洲從第一線測量人員拚上工程處長，他說，早期施工環境相當險惡，像採用傳統人力修築開闢的南橫公路，當時有一百一十六位工作人員罹難，包含工程處三位優秀段長，十年前莫拉克颱風重創南橫，三工處同仁現在正克服重重困難努力搶通。

莫拉克災後的復建路很長，林清洲率領三工處同仁逐步完成，其中包括完成目前台灣橋墩高度最高的「霧台谷川大橋」，修復路線還有台二十、二十一、二十四及台九線等。

林清洲說，三工處從一九八七年起參加交通部金路獎評比，獲獎五十九次，二十四次第一名，曾兩度獲得三冠王，近年辦理台二十四線香蕉灣砂島護陸蟹過馬路獲國內外肯定，台二十六縣旭海路段也拿下中華民國景觀學會比賽環境設施第一名，將參加國際景觀大賞。

林清洲趕在明年退休前，整理老照片與檔案資料，在三工處內打造時光迴廊，將得來不易的南橫公路開拓史結集成冊，將幕後英雄的故事傳承下去。

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