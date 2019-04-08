〈南部〉台東富岡港碼頭改善工程 7度流標

2019-04-08

〔記者張存薇／台東報導〕台東市富岡港交通船碼頭改善工程是台東縣重要建設，但因海事工程困難度高，前六次無廠商投標，合併東防波堤災修復建工程後、總工程費高達五點二三億元，四月初第七次招標終於有廠商投標，但因僅一家投標，仍宣告流標，不過農業處表示，依採購法相關規定，下次招標只要仍有廠商投標，即可望進入「評選階段」。

總工程費逾5億元 僅1家投標

台東市富岡港雖是漁港，但也肩負綠島、蘭嶼離島交通運輸重責，因港區空間不足，縣府爭取「擴港計畫」多年，「富岡港交通船碼頭改善工程」第一期計畫七億多元已獲核定，前年發包四次都流標，另外富岡港東防波堤連遭颱風侵襲，災修經費高達三億多元，同樣也發包四次均無廠商投標。

因海事工程十分專業、困難度高，廠商投標意願低，二零一七年把交通船碼頭改善工程、颱風災後復建工程中的部分計畫合併，訂出總工程費達五點二三億元的標案，去年也連續兩次流標。

10天後再招標 若有廠商投標可評選

農業處再度檢討標案後，四月初第七次開標，終於有一家廠商投標。漁業科長陳文泰說明，根據採購法規定，五千萬元以上工程必須有三家廠商投標，因此第七次仍宣告流標，不過依規定十天後即可第八次招標，只要仍有廠商投標，將可進入評選階段，盡快推出標案施作。

除東防波堤災修工程外，交通港碼頭改善工程第一期包括在候船處增設零點六五公頃海埔新生地、南堤防施作等，原本預計明年可完工，但因為工程多次流標，工期預計展延至二零二三年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/