〈南部〉山林擬解禁 屏縣：影響原鄉部落

2019-04-08

〔記者李立法／屏東報導〕行政院擬鬆綁登山管制，讓民眾更容易親近山林，屏東縣目前列管的山域及路線多半位於原鄉境內，因牽涉到部落傳統領域，原鄉態度將影響鬆綁幅度；屏東縣消防局強調，民眾在屏東境內管制山域從事登山活動，仍須遵守「屏東縣登山活動管理自治條例」，以免受罰。

行政院擬「解禁山林」，朝取消入山管制改採「報備制」方向研議，並規劃由體育署成為登山活動主管機關，負責推廣山岳活動與登山團體的管理。

霧台鄉長杜正吉表示，山域管制措施為霧台鄉治安及生態環境多了保護屏障，公所力爭的「自然生態景觀區」計劃已送交通部審核，希望能儘快核定，不僅有助於帶動部落觀光，人員進出當地保護區也會有一定的規範，可彌補山林解禁後可能產生的亂象。

中華民國健行登山會監事邵定國民間為此號召國內各登山社團與山友，將透過「全民登山論壇」提出具體建議，期待政府能夠聆聽民意，做出最適當的決策。

屏東縣警局表示，根據《國家安全法》訂定的「人民入出臺灣地區山地管制區作業規定」，在屏東縣境內劃定許多需申請入山許可的山域及路線，多數位於原鄉境內。

縣警局表示，目前警方的管制作為包括設置檢查哨、申請入山許可證等，對防止不法份子進入部落或山區，具有過濾作用，全面鬆綁山地管制，對原鄉部落的影響層面不小。

消防局表示，全國已有五縣市根據地制法訂定各自適用的登山活動管理自治條例，若「解禁山林」涉及修法層面，希望中央能儘快修訂，讓基層有所依循，以免與地方法規產生牴觸。

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