〈南部〉水上摩托車駛近小琉球 違者可罰15萬

2019-04-08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球海洋環境復育有成，近年海龜數量大增，潛水、浮潛者眾，昨天卻傳出水上摩托車疑似太過接近浮潛區域而引發爭議，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）強調，小琉球周遭六百公尺禁止動力遊憩，最高可開罰十五萬元。

鵬管處：周遭600公尺禁止動力遊憩

清明連假小琉球湧入爆量觀光人潮，昨天有遊客拍下十幾輛水上摩托車長驅直入琉球周邊海域畫面，目擊者指出，連假最後一天到海邊散心，但卻突然聽高亢的引擎聲接近，接著就看到十幾輛水上摩車在琉球島周邊高速疾馳，航行範圍至少從島嶼東北邊的花瓶岩到西方的美人洞海域。

花瓶岩到美人洞 10幾輛高速疾馳

有鄉民於西南方杉福港目擊，甚至還有人說，屏東再往南的鄉鎮海岸邊也有見到一群水上摩托車騎士；居民批評，琉球周邊潛水、自由潛水及浮潛的人這麼多，此舉危及民眾海域遊憩安全。

鵬管處於二○一一年公告規定，琉球嶼周邊海域自海岸高潮線向外延伸六百公尺內僅得從事非動力水域遊憩活動。

見海巡鳥獸散 無法確認從何處出港

海巡單位昨天接獲漁民通報，派遣海巡艇前往勸導，目測水上摩托車最近約距岸三到四百公尺，因疑似心虛，一見到海巡艇就調頭鳥獸散離去，無法確認從何處出港，研判並未登島。

鵬管處強調，小琉球海域是海龜重要棲息環境，水上摩托車等動力遊憩設備除可能危及綠蠵龜活動，也會影響漁船航道甚至潛客，基於生態保育及水域安全，將小琉球劃設為非動力區，違者處一到五萬元罰款，若具營利行為者，更可開罰三到十五萬元罰鍰，將會請相關單位加強取締。

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