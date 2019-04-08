〈台北都會〉柯自稱假新聞頭號受害者 議員：柯市府才是假新聞製造中心

2019-04-08

〔記者沈佩瑤、郭安家、楊心慧／台北報導〕昨天是言論自由日，過去曾多次被爆出壓新聞的台北市長柯文哲，竟發文臉書喊冤，稱自己是「假新聞頭號受害者」。北市議員痛批，柯市府才是假新聞製造中心，柯文哲是典型的說一套、做一套。

黃瀞瑩︰媒體本應盡責查證

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，市府一向秉持公開透明的原則，並非假新聞製造中心，對於特定人士的抹黑，她強調，不需要作賊的喊抓賊。黃瀞瑩也說，媒體身為「第四權」，本應盡到查證新聞來源是否正確的責任，傳遞正確且完整的訊息給社會大眾。

市府多次爆出壓新聞事件

柯文哲昨在臉書感慨，「我剛好是假新聞的頭號受害者，經驗非常豐富。」他舉例華山命案，指自己順著媒體發問脈絡回話，結果被媒體掐頭去尾，還因此挨告，「最後法院不起訴，但對雙方的傷害已經造成。」他最後並批評，如果自稱「台派」的媒體，也用假新聞等惡質手段攻擊假想的政敵，卻沒有被譴責，那真是言論自由最大的諷刺。

但過去柯市府多次爆出壓新聞，包括去年有電子媒體記者發現，柯文哲二○一七年赴上海參加雙城論壇，講稿竟有兩種版本，高層卻打電話給媒體壓新聞，柯甚至還在接受該記者採訪時，脫口稱「到底我們擺平你了沒有？」

此外，某週刊報導台北市聯合醫院昆明防治中心主任莊苹不慎將愛滋病患個資上傳到雲端，造成名單外洩，北市衛生局卻發文要求記者說明。還有網路媒體記者因報導台北燈節新聞，寫了北市府和承包商的事情，遭柯文哲下令「封殺」，要求所有一級主管都不要接該記者電話。

台北市議員王世堅昨直斥，柯文哲根本就是國內假新聞的始作俑者，自己心不正，看什麼都是歪的，其市長辦公室才是假新聞製造中心，還豢養網軍圍剿不利於柯的言論。王批評，柯文哲在第一任期剛上任七個月，就宣稱替市府負債減掉六十六億，他向財政局查證發現，六十六億元是所謂的例行性還債，柯市府當時所有省錢措施加起來，最多省不到兩億，柯卻拿來說嘴，現在還敢說別人假新聞，「典型的說一套、做一套。」

柯文哲事事怪媒體一覽表

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/