〈台北都會〉新北市屋頂種電補助 申請至月底

2019-04-08

每案最高可補助150萬元

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市今年持續獎勵民眾屋頂設置太陽光電系統補助計畫，四月一日起開放申請，每千瓦補助一萬六千元至兩萬元，相當總設置經費的二成至三成，每案最高可補助一百五十萬元。

新北市政府經濟發展局長何怡明表示，新北市已補助設置五○二件太陽能光電設備，設置容量共27820Wp（千瓦），年發電量達二千六百萬度電以上，約相當萬里區一年家庭用電量。

新北經發局表示，設置太陽光電系統有二十年穩定售電收入，更可隔熱降溫，降低夏季屋內使用空調，減少電費，且市場技術已成熟，價格合理。北部平均十至十二年即可回收成本，再加上設備維護容易且保固期長，非常適合住家及工廠屋頂裝設。

今年度補助計畫，只要是在合法建築設置光電系統，去年或今年取得同意備案或設備登記者，皆可申請設置補助，每千瓦補助一萬六千元至兩萬元，補助辦法已公告於本局網站（網址：https://reurl.cc/L54GX），即日起至四月三十日開放申請，若申請案件補助額度超過補助預算額度，將採公開抽籤決定。

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