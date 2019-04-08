〈台北都會〉趁夜偷蛋 基隆巨型扭蛋機遭破窗

2019-04-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕清明節四天連假，基隆市舉辦童話藝術節，在市中心海洋廣場等地設置燈籠魚、噴火龍、小丑魚等大型公共藝術，吸引爆滿人潮搶拍，卻有缺乏公德心的民眾，不但蓄意破壞巨型扭蛋機，還有小朋友直接踩在螃蟹、海龜上拍照，有市民看不下去拍照PO網，直呼太離譜了。

基隆童話藝術節在市中心設置有九隻大型巨偶，最大的恐龍有十一米，每個時段還有在地學校、藝文團體精彩豐富的表演，四天來基隆天天車水馬龍，好不熱鬧，昨天晚上閉幕畫下句點。

打破的位置不對 行竊未遂

不過，市府在文化中心前廣場設置雙層巴士巨型扭蛋機，每天限量一千顆扭蛋，要完成限定任務才能索取，但竟然有人趁夜間打破車窗玻璃，想直接摸走扭蛋，因打破玻璃的位置無法拿到扭蛋，最後並未得逞。

小孩騎、踩三角龍、螃蟹拍照

另外，有家長逕自讓小朋友站到公共藝術上，擺出各種姿勢拍照，甚至有小孩騎到三角龍上「大搖特搖」，導致部分作品已經出現破損，有市民看不下去拍照貼到臉書上，民眾紛紛表示搖頭、無言，直說家長的公民道德標準有待教育，有人批評，「要衝浪請去海邊」，還有人不捨說：「螃蟹都受傷了。」

市府表示，部分公共藝術有用「紅龍」圍起，但有些沒有，只能道德勸說。

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