〈台北都會〉台藝大周邊通學步道 8月完工

2019-04-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋浮洲地區發展較早，公共設施老舊，在大觀路一段的台灣藝術大學鄰近多所學校，是學生上、下課必經路段，但目前人行空間不足，學生經常與車爭道。市府城鄉發展局推動台藝大周邊空間改造計畫，將施作長一公里的通學步道，營造行人安全友善的環境，預計今年八月完工。

長約一公里 寬六至八公尺

城鄉發展局局長黃一平表示，台藝大周邊有華僑中學、大觀國中及大觀國小等學校，是板橋重要學區，從台藝大至南雅西路口全長約一公里，無足夠人行道供民眾使用，沿途還有電箱、電桿等公共設施阻隔，導致學生上、放學被迫行走上馬路，有安全疑慮。

部分路段繪標線型人行道

黃一平指出，經與台灣藝術大學及大觀路郵局多次溝通協調，拆除周邊圍牆，校方同意提供校區部分土地，闢設人行步道與街角廣場，提供市民休憩使用，但部分路段受限道路寬度及鄰房限制，無法退縮施作人行道，改用「標線型人行道」，即在馬路上以顯著顏色繪設人行道，區隔人車空間。

城鄉局表示，改造工程今年四月起在大觀路一段至南興橋施作「標線型人行道」，將可提供長一公里、寬六至八公尺的人行步道及開放空間，並於兩側種植植栽，保留基地原有樹木，形成「綠色廊道」，串連湳雅夜市及浮洲車站，改造市容景觀。

台藝大學生徐小姐說，過去校園外圍路幅狹窄，若能改善人行道，有助於提升用路人安全，但施工期間造成通行不便，盼工期縮短。

城鄉局說明，市府今年一月完成「板橋府中四五六空間改造計畫」，改善捷運府中站三號出口、警察局及板橋區公所、文化路與府中路口等公共空間，提供寬敞的人行空間及廣場，獲得好評，希望將成功經驗複製至台藝大周邊，讓景觀煥然一新。

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