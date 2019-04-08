〈北部〉震損萬壽抽水站 獲千萬經費修復

2019-04-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市萬壽抽水站位在去年○二○六地震重災區，旁邊就是倒塌的雲門翠堤大樓及美崙溪，地震造成抽水站重力閘門受損，附近下水道也出現多處裂痕，隨著汛期將近，市公所向內政部營建署爭取一千萬經費進行重建修復工程，市長魏嘉賢日前到抽水站了解試運轉及整修進度，希望讓抽水站的功能得以發揮效能。

魏嘉賢說，去年地震過後，萬壽抽水站部分設施受損，其中具有擋水、排水功能的重力閘門也因為下水道箱涵結構體的問題而有受損情形，去年汛期前已經先緊急搶修完畢，之後又爭取到內政部營建署補助一千萬元經費，進行萬壽抽水站整體重建修復工程，並在去年底發包施工，目前還有整體排水系統仍在進行結構補強，以確保長期功能運作。

公所指出，萬壽抽水站緊臨雲門翠堤大樓倒塌處，其中具有擋水、排水功能的重力閘門，地震時也因下水道箱涵結構體的問題而受損，目前已修復完畢；市公所在防汛期來臨前，除定期性做路樹修剪以及排水溝的清理，也進行預防性的清淤工作，包括三仙溪、國盛、萬壽及南濱各抽水站，也都在防汛期前開始整備。

另外，超過三十年歷史的南濱抽水站由於無法負荷集中型強降雨的排水需求，市公所也向中央爭取總經費三億多元的擴建工程，去年七月開工；未來除提升抽水機組運作效率，包括總抽水量結合舊站機組可以達到每秒四十八cms，工程預計在明年初完工，希望抽水站擴建後能能夠確保花蓮市民生命財產的安全。

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