〈北部〉宜蘭綠博4天湧9萬人次 民進黨疑膨風灌水

2019-04-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會在冬山河生態綠舟舉行，縣府統計，清明連假前三天湧入近八萬遊客，六日單日人次突破三萬人，為開幕以來新高，四天連假逾九萬人次到訪。民進黨議會黨團總召陳文昌質疑「膨風」灌水，實際購票入園數恐有大落差；縣府解釋，入園數都有專人統計，不論購票、免費，只要到綠博參訪，都能帶動地方繁榮。

縣府：6日入園人數創新高

宜蘭縣政府主辦的綠博，本屆以「綠遊」為主題，規劃生態綠舟、農業實驗學校兩大園區，合計十個展覽館，在上個月三十日開幕，展期至五月十二日；全票一百元，七至十二歲兒童票八十元，未滿七歲免費。縣府配合兒童及清明四天連假，宣布全國十二歲以下兒童皆可免費入園。

縣府統計，四月四日至七日，三天入園人次近八萬人，其中第三天（六日）總入園數突破三萬一千人，為綠博開幕以來最高紀錄；昨天收假日截至中午，也有一萬一千人次入園，四天連假期間，綠博至少湧入九萬人次遊客。

免費等誘因拉抬觀光人數

縣府表示，綠博園區以推廣綠遊農學、生物多樣性、綠色生活等概念為主，適合親子入場，加上四天連假免費政策等誘因，拉抬觀光人數。

議員：真正購票者 恐落差很大

不過，民進黨團總召陳文昌認為，綠博開幕前，縣長林姿妙帶頭廣發貴賓券，很多人都可以免費入園，還有部分綠博園區屬開放空間，不需購票就能參觀，實際購票入園人數恐怕和縣府公布的落差很大，四天逾九萬的數字太誇張，有「膨風」嫌疑。

陳文昌也說，清明連假免費入園政策雖可提高親子到訪誘因，但綠博還有卅幾天，連假結束，遊客要從哪來？不能只單靠送貴賓券與免費措施拉抬入園數。

縣府：專人統計人數 尊重議員意見

「尊重議員意見。」縣府解釋，綠博分生態綠舟、農業實驗學校兩大園區，部分園區確實免購票就能參觀，入園數都有專人統計，購票與實際入園數本就會有落差，開幕以來，各展區都頗受歡迎，不論民眾購票或免費到訪，對於促進地方繁榮都有幫助。

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