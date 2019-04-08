〈北部〉水保區農耕 國產署有條件放租
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2019-04-08

卓蘭大坪林段七國有地鬆綁

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮大坪林段七筆國有土地，因位於鯉魚潭水庫上游的水源水質保護區內，行政院財政部國有財產署不再放租供農耕，但立委陳超明國會辦公室質疑，飲用水條例未禁止農耕，也不在列管污染源項目內，且私有農地也不受規範，如今國有耕地卻被限制放租，對於無地可耕的農民極不公平，生計恐受影響。

開放給無祖產願友善農耕戶

國產署表示，該七筆土地位置於二○一○年由苗栗縣政府公告為飲用水水保區，環保署考量水質安全故建議國產署不予放租；經陳超明國會辦公室協調後，允諾將有條件切結放租土地作為有機農耕使用，照顧無祖產、願友善農耕的農戶。

卓蘭鎮農會表示，該片土地位於水源區下方約四百公尺處，農民早在劃設為水保區前就已經在該地耕作，未使用化學肥料或農藥，然而如今卻被指稱恐造成水質污染，令農民們難以接受。

國產署回應，原有規劃放寬農耕辦法，只是依循環保署建議因而未同意放租，現將會朝向有條件切結放租方式，要求欲承租水保區內國有耕地的農民，須以友善耕法保護水源及環境，使農民權益及水保間取得平衡。

  • 立委陳超明國會辦公室執行長針對水保區國有地放耕受限舉行協調會。（記者鄭名翔攝）

    立委陳超明國會辦公室執行長針對水保區國有地放耕受限舉行協調會。（記者鄭名翔攝）

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