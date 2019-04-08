〈北部〉水保區農耕 國產署有條件放租

2019-04-08

卓蘭大坪林段七國有地鬆綁

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮大坪林段七筆國有土地，因位於鯉魚潭水庫上游的水源水質保護區內，行政院財政部國有財產署不再放租供農耕，但立委陳超明國會辦公室質疑，飲用水條例未禁止農耕，也不在列管污染源項目內，且私有農地也不受規範，如今國有耕地卻被限制放租，對於無地可耕的農民極不公平，生計恐受影響。

開放給無祖產願友善農耕戶

國產署表示，該七筆土地位置於二○一○年由苗栗縣政府公告為飲用水水保區，環保署考量水質安全故建議國產署不予放租；經陳超明國會辦公室協調後，允諾將有條件切結放租土地作為有機農耕使用，照顧無祖產、願友善農耕的農戶。

卓蘭鎮農會表示，該片土地位於水源區下方約四百公尺處，農民早在劃設為水保區前就已經在該地耕作，未使用化學肥料或農藥，然而如今卻被指稱恐造成水質污染，令農民們難以接受。

國產署回應，原有規劃放寬農耕辦法，只是依循環保署建議因而未同意放租，現將會朝向有條件切結放租方式，要求欲承租水保區內國有耕地的農民，須以友善耕法保護水源及環境，使農民權益及水保間取得平衡。

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