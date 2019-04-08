〈北部〉白沙屯媽遶境啟程 蔡英文、賴清德錯開參拜

2019-04-08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年度宗教盛事！苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香今凌晨一點廿分正式啟程，今年報名隨行信眾突破五萬人，再創紀錄。蔡英文總統先於昨天下午至拱天宮上香祝禱，前行政院長賴清德則相隔約四小時後進廟迎媽祖出神龕，兩人皆同聲祈求媽祖保祐國泰民安、繞境順利，也為為期十天九夜的宗教之旅揭開序幕。

蔡英文昨下午四點在立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌陪同下到訪拱天宮上香參拜，並穿上拱天宮主任委員洪文華贈上與香燈腳同樣的拱天宮進香背心及臂章。

蔡英文表示，白沙屯媽祖出巡遶境為台灣年度盛事，許多信眾每年都把握機會體驗一生難得的經驗，且隊伍行徑路線皆由媽祖決定，成為世界難得的習俗。

蔡︰信仰讓人們團結、堅定

蔡英文強調，媽祖永遠保佑這片土地，庇佑台灣風調雨順、國泰民安，而信仰也讓人們團結、堅定，透過媽祖文化的傳承，也將使所有國人團結一致。隨後即造訪後龍鎮山邊媽祖宮，這也是該廟首度有台灣元首參拜，廟方、信徒們盛大迎接總統蒞臨。

而賴清德則在昨天晚間七點半進入拱天宮，由於正值白沙屯媽祖婆正在沐浴更衣，遂在廟內等候一小時後，與洪文華一同恭迎媽祖出神龕。

賴︰庇佑每個縣市平安順利

賴指出，白沙屯媽祖神威顯赫，拱天宮香火鼎盛，使得隨行香燈腳年年增加，而宗教文化活動不僅為台灣重要習俗，更是安定社會的重要力量，期盼此次十天九夜遶境巡禮能圓滿完成，並庇佑台灣每個縣市皆平安順利賺大錢。

今年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香報名香燈腳人數突破五萬人，再創新高，且也為百年來首次與台中市大甲鎮瀾宮媽祖同時辰起駕，浩蕩盛會精彩可期。

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