〈北部〉新竹左岸再升級 預計年底完工

2019-04-08

改善10公里沿線景觀

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府向經濟部水利署、教育部體育署爭取經費，將投入一點三八億元改善十公里新竹左岸沿線景觀和綠化高灘地水環境、優化自行車道路網，新闢二點五公里親水自行車道，預計年底完工。新竹市環保局長江盛任表示，新竹左岸東起千甲空氣品質淨化區、柯子湖人工濕地，連結頭前溪橋下棒球場、滑板公園，往下游到溪埔子人工濕地、新竹左岸草原區到竹港大橋，全長十公里，提供市民休閒遊憩空間。

闢2.5公里親水單車道

江盛任說，溪浦子、柯子湖兩處人工濕地間，靠近頭前溪的狹長溪岸地帶，將新闢長二點五公里的親水自行車道，可沿途欣賞水岸、草原風光，也會把原生喬木移植到堤防高灘地側，提高騎乘的舒適性。

另從新竹左岸到十七公里海岸線，總長廿七公里的「微笑水岸」，將設置指標、導覽系統共一百五十九面解說牌，提供明確指引及提高景點易達性，並新增兩百一十二盞燈具，讓民眾也能享受夜騎樂趣。

改善積水設觀景平台

此外，左岸棒球場東側到國道高速公路間的十五公頃面積，除會移除多餘的人造設施，創造多層次植栽風貌，也會新闢穿越草原的自行車道，銜接既有自行車道，透過整地施做排水設施與綠美化，改善積水問題，並在台六十八線高架橋旁空間設置觀景平台，做為野餐休憩的水岸秘境，兼具運動、休憩、生態教育功能，工程近期就會執行，預計年底陸續完工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/