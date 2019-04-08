〈北部〉守護水環境 桃園市府召募生力軍

2019-04-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全市目前有五十八隊水環境巡守隊、共二二六三名隊員，巡護河川總長度逾一七○公里，市府環境保護局表示，由於轄內仍有許多天然水環境需要維護，將再公開召募八隊生力軍加入，邀請市民踴躍報名，共同為環保盡一份心力。

環保局長呂理德表示，水巡隊站在水土環境的第一線，巡護廣闊的流域範圍，並協助稽查通報，能幫助環保局迅速且有效掌握河海情況，由於運作成效穩健，曾連續三年奪下全國特優；其中，成立七年、僅卅五名隊員的觀音區樹林社區水巡隊，長期巡護大堀溪、樹林溪、富林溪及海岸線等，巡守河川總長度長達十五公里，由於該水巡隊積極守護水土環境，還成功復育紅冠水雞、鯽魚等生態，因此在今年環保署的「年度優良水環境巡守隊」評比中，從全國廿二縣市、廿二隊中脫穎而出，勇奪全國唯二的特優殊榮。

環保局指出，欲參加水巡隊甄選的民間團體，每隊成員須有廿至六十人且全部具備環保志工資格，已為水環境巡守隊員者不得重複申請，並以本市尚未認養的河段、海岸及濕地，為巡守隊優先成立的範圍，若已成立環保志工隊者，認養流域或河段須包含里內流域或河段，若非環保志工隊者，巡檢長度至少需一公里以上。

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