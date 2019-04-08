〈北部〉「芋」見幸福 桃園彩色海芋季真古禮扮迎親

2019-04-08

〔記者魏瑾筠／大園報導〕大園區溪海花卉園區現正熱鬧舉辦「彩色海芋季」，昨天的主題活動「古禮迎親—緣定愛情海」，主辦單位特別邀請一對現就讀開南大學的學生周志祥及吳翠容情侶檔，充當「新人」客串演出，呈現一場傳統中式結合古式原住民的慶典式婚禮，由於場面逼真，不少遊客以為真的在舉辦婚禮。

邀情侶檔充當新人 重現傳統婚禮

昨天的活動由來自台東縣的布農族青年周志祥，穿著原住民傳統服飾擔任「新郎」，接著由部落頭目帶領將近六十人的「迎親團隊」，沿著花田舉牌、鳴鼓及敲鑼，一行人浩浩蕩蕩、鬧熱滾滾，迎娶坐著中式八人花轎、穿著傳統閩南禮服的「新娘」吳翠容，主辦單位還準備山豬、小米酒及檳榔，重現布農族古式婚禮迎娶儀式，並由市府副秘書長邱俊銘宣讀愛情宣言，場面隆重。

邱俊銘說，市府邀請桃園溪海休閒農業發展協會規劃這場獨特的婚禮，不僅創造彩色海芋季的感人故事，同時也能讓民眾更加認識傳統的婚禮文化，很高興能代表市府團隊見證這對才子佳人的愛情，祝福「新人」在接受眾人的祝福及喝采後，未來的路上更能夠互相扶持。

周志祥、吳翠容分別就讀開南空運管理學系、應用英語學系，因為參加競技啦啦隊結下緣分，交往至今已有二年多，兩人說，對於能夠參加這項傳統婚禮，都感到十分新鮮、特別。

清明4天連假 總計湧入逾71萬人次

開幕至今已五天的「彩色海芋季」，展期截至廿一日止，根據市府農業局統計，昨天是清明連假最後一天，單日共吸引廿二萬二九六五人次參觀，四天連假總計湧入七十一萬六五一三人次造訪。

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