〈北部〉當古琴遇見桌 桃園大溪琴桌創作展

2019-04-08

〔記者李容萍／大溪報導〕桃園市立大溪木藝生態博物館，即日起至九月一日在工藝交流館推出「當古琴遇見桌—大溪琴桌創作展」特展，邀請黃裕凰等八位大溪木藝職人進行琴桌創作，展區中設置「餘韻無窮」體驗區，民眾只要用手機掃描QR-Code，再放入不同木材的音箱中，就可聆聽不同木頭傳遞出的美妙變化。

館方表示，此次展覽可近距離欣賞八組古琴與琴桌，例如新玉清木器行簡登賀職人與學音樂的兒子簡偉哲，以古代五音「宮商角徵羽」為靈感，共同發想創作出懷古幽情的設計，並以金屬音錐的巧思加強聲音的傳遞；堂和木器黃裕凰職人為大溪女木藝師，保留大溪神桌元素，以四十五度角呈現桌腳優美的線條；大溪木雕藝師陳力維職人，以松、竹、梅歲寒三友的木雕紋飾裝飾側邊桌緣，呼應古琴文人氣息的風雅；洲宇木業李汪宇職人與其團隊，以傳說「渾沌」有腹無臟為桌面外型發想，中空設計讓共振的聲音產生音箱迴盪效果。

此外，觀賞琴桌的同時也可欣賞古琴的不同形式，其中有一張古琴有著鳥毛清大師「琴上鳳凰」沈金的作品，為難得一見的作品。

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