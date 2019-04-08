〈北部〉桃園大溪百年首位女木匠師 傳承榫接技藝

2019-04-08

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪的木藝產業聞名全台，木匠師人才輩出，不過，這個向來被視為男人工作的傳統工藝，隨著「木二代」接班意願不高，在地木藝老店漸漸凋零，從全盛時期三百多家，到現在還有親手製作神桌的不到一百家，而卅八歲的女木匠師黃裕凰，十六歲起跟著父親學藝，透過女性的細膩特質，在木製神桌上保留榫接技藝，是大溪百年來首位女木匠師，也是大溪木藝生態博物館固定邀約參展的木藝職人。

黃裕凰跟隨父親學藝 打響自家名號

這幾年黃裕凰打響自家「堂和神桌」名號，利用製造神桌餘料開發客製化原子筆、名片夾等文創品，更獲在地女市議員陳治文讚許和推廣，成為大溪新伴手禮。

黃裕凰說，自己從小就不愛讀書，國中畢業後，在父親的半強迫下，開始晚上到至善高中念夜校、白天在自家店裡與木工廠打雜；她記得小時候父親遭雇用的木匠師為難，甚至刻意罷工，父親只能白天忙完外頭業務，晚上回家繼續做神桌，年紀小小的她承接家業的背後，除了父親的半強迫，更多的則是身為大女兒的貼心。

黃裕凰有二個弟弟、二個妹妹，她說，自幼和弟妹們只要遇到學校放假，就得到工廠幫師傅搬木料，或許木工這一行太辛苦，弟妹都拚命用功讀書，如今兩個弟弟當牙醫、警官，妹妹也考上公務員，成為上班族。

不服輸扛神桌腳獨立作業 師傅佩服

黃裕凰說，剛開始只是掃地打雜，但好勝的她常答不出客人問題，總覺得「怎麼只有男生才可以」，有一次想協助打磨重約二、三十公斤的柚木神桌腳，被潑了「妳不行啦！扛不起來」的冷水，不服輸的她，硬是第一次扛起神桌腳獨立作業，跌破師傅的眼鏡，但她始終不敢跟同學承認自己在學木工，因為那時候不念書的女生，不是走餐飲就是美容美髮業，哪有人像她做男生的工作，搬得動三、四十公斤重木頭。

唯一禁忌 生理期不製作神桌當放假

黃裕凰說，傳統的木匠學習沒有正規課程，只能靠「好眼色」摸索，不懂的再去問老木匠師們，由於這廿多年來神桌的刨光是送到工廠代工，即使是男生也不用站在神桌上，製程上沒有什麼忌諱，但她自己唯一的禁忌，就是在生理期時就當作放假日，不會上工做神桌。

黃裕凰雙手滿是傷痕，十四年前在工作時不慎削下左手掌的一塊肉，那時她懷孕四十天，醫師說植皮須全身麻醉，即將為人母的她擔心危及胎兒，只同意在手掌及下半身麻醉，醫師縫皮時她「清清楚楚」，她堅信「每個人都有自己的路，別人不一定可以理解，或許我會走得很辛苦，只要能相信自己，時間會證明我的選擇。」

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