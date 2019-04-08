〈中部〉《台中》休旅車撞「海神」 女駕駛憂賠腿軟

2019-04-08

北屯區前天下午1時45分許，由52歲陳姓商人駕駛的藍色「海神」瑪莎拉蒂，沿環中東路左轉松竹路，與對向沿環中東路直行，由38歲謝姓女子駕駛的白色國產休旅車發生碰撞，由於撞擊力道不小，2車車頭明顯凹陷。休旅車女車主眼看撞到價值不菲的名貴車，擔心高額的維修費用，當場嚇到雙腿發軟差點昏倒。警方表示，兩造均堅稱依號誌行駛，肇事原因將進一步調查釐清。

（圖：記者許國楨翻攝，文：記者許國楨）

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