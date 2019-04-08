〈中部〉《台中》警救臥軌男 警局長贈慰勉金

2019-04-08

烏日分局三和派出所警員姜宏杰接獲民眾通報，指成功嶺前平交道有人臥軌，趕緊按下平交道阻斷器，並沿鐵軌狂奔約600米，不斷揮動指揮棒，示意火車駕駛停車，順利挽救企圖自殺民眾及確保乘客安全。消息傳出後，妻女與有榮焉到警局獻花，內政部長徐國勇及警政署長陳家欽也親致簡訊嘉勉，警察局長楊源明在烏日分局長吳耀南陪同下，也到警局致贈慰勉金表揚，對姜員機智、勇敢救人事蹟大表肯定。

（圖：記者陳建志翻攝，文：記者陳建志）

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