〈中部〉《台中》議員促花博延期 市府意願不高

2019-04-08

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博廿四日將舉行閉幕式，目前入園遊客達六百七十萬人，要達到前市長林佳龍喊出八百萬人目標，難度極高。市議員陳本添建議延長二個月，但市府表示，花博不會延期，廿六日至廿七日是志工日，開放給一萬多名花博志工參觀。

市議員陳本添表示，花博園區在前市長林佳龍任內一分為三，許多遊客走馬看花，人數分散。投入經費達八十六億元，應創造最大效益，在土地、場館還沒有明確用途之前，建議延長二個月，除衝高入園人數外，並結合行銷后里花卉，達到地方、市府雙贏。

但市議員陳清龍說，花博若要延長必須取得AIHP同意，還要籌措佈展經費，就他所知，花博經費已用罄。前市長林佳龍喊出入園八百萬人目標，繼任市長能否達標是一回事，重點在於後花博時期，場館與土地如何持續活用、再運用比較重要。

市議員謝志忠表示，盧秀燕上任後，開放市民免費入園，照理說應該更容易達到八百萬人入園目標，但人數離目標還有一大截。顯見盧認為花博是「前市長的事，推廣花博不夠認真」，達不到八百萬人目標，又多了一張芭樂票。

市府副秘書長陳如昌表示，花博契約到今年四月底止，如展期延長需額外預算及經費支出，暫無展期延長計畫。

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